هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

"مصر من أفضل 5 دول على وجه الأرض".. هكذا عبر صانع الأفلام الأمريكي مارلين دارا عن سعادته لعودته مرة أخرى لمصر، التي يزورها لبضعة أسابيع لتصوير فيلم وثائقي تاريخي.

مارلين دارا يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

ووجه مارلين دارا رسالة للعالم بشأن زيارته لمصر، حيث قال: "إذا كنت تشتاق للتاريخ والكتابة الهيروغليفية، والتعرف على الناس والثقافات، فهذه البلد يصعب التغلب عليها"، والمعروف أن مارلين دارا قام بتصوير فيلم وثائقي في مصر عام 2005 عن "العائلة المقدسة".



وقال صانع الأفلام الأمريكي مارلين دارا في رسالته التي وجهها للعالم عن مصر، عبر حسابه بالفيس بوك: "أزور مصر لبضعة أيام أخرى. من أجل العمل الوثائقي وصناعة الأفلام، تعد مصر واحدة من أفضل خمس دول على وجه الأرض".



وتابع مارلين دارا قائلًا: "إذا كنت تشتاق إلى التاريخ والكتابة الهيروغليفية، والتعرف على الناس والثقافات، والتصوير في الأسواق النابضة بالحياة، وتقدير العمارة والفن والجغرافيا، والشعور بالمغامرة، فإن هذه الدولة يصعب مقاومتها والتغلب عليها حقًّا رائعة".



وعبر مارلين دارا عن سعادته للعودة لمصر قائلًا: "يسعدني أن أعود إلى مصر لبضعة أسابيع لتصوير فيلم وثائقي تاريخي مع المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز بول بيري وخبير الفن الشهير نيكولاس ديشارنيس."

مارلين دارا يحصل على لقب فارس من البرتغال

جدير بالذكر أن مارلين دارا هو المدير التنفيذي لشركة (أي أف في للأفلام العالمية والفيديو)، وهي شركة إنتاج مقرها الولايات المتحدة؛ وقد تم تكريم دارا بمنحه لقب فارس من العائلة المالكة البرتغالية، تقديرًا لعمله الوثائقي في البرتغال وأماكن أخرى في جميع أنحاء العالم.

صانع الأفلام الأمريكي مارلين دارا في مصر، فيتو

ومن عام 1976 حتى عام 2015، أنتج دارا عشرات الأفلام الوثائقية وأفلام السفر والمغامرة، والأفلام الروائية في أكثر من 140 دولة؛ وتحتفظ شركة دارا، IFV، بمكتبة من اللقطات العالمية الأصلية، وقد تم شراء اللقطات الدولية عالية الدقة التي التقطها دارا، من قبل المنتجين في صناعة التلفزيون والمنظمات التعليمية.

دارا مخرج الفيلم الوثائقي العائلة المقدسة في مصر

في عام 2005 أخرج دارا وصوّر فيلمًا وثائقيًّا عالي الدقة في مصر بعنوان "يسوع، السنوات الضائعة" لصالح شركة إنتاج سقارة، استند الفيلم الوثائقي إلى كتاب "يسوع في مصر" للمؤلف بول بيري، الذي حقق أعلى مبيعات في نيويورك تايمز، وعُرض لأول مرة في دار الأوبرا بالقاهرة أمام أفراد أسرة مبارك وأكثر من 1500 شخص آخرين، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء المصري والسفراء.

مارلين دارا يوجه رسالة للعالم بشأن مصر، فيتو

وعند عرض الفيلم أعربت حرم الرئيس الراحل مبارك "سوزان مبارك"، عن إعجابها الشديد بالفيلم في الصحافة المصرية، واعترفت بأنه يُظهر "مصر لم أرها من قبل"، ووافقت على السماح ببيع الفيلم في مصر بشرط إطلاق الفيلم في الشرق الأوسط تحت عنوان " العائلة المقدسة في مصر".



وفي عام 2002، انضم دارا إلى زميله المخرج جريجوري ريتشي وسافر إلى شمال غرب باكستان لمدة خمسة أسابيع لإخراج وتصوير فيلم وثائقي عن الحياة الصعبة التي يعيشها قرويو البشتون الذين يعيشون في المنطقة القبلية على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان.



وتم اختيار الفيلم الوثائقي، الذي تبلغ مدته 55 دقيقة، تحت عنوان "في ظل بن لادن"، للعرض في العديد من المهرجانات السينمائية وتم عرضه في دور العرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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