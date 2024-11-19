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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة بطاقات الائتمان من المواطنين في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة المرج بحبس عاطل متهم بسرقة بطاقات الائتمان من المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

المتهم سرق 5 بطاقات ائتمان لبنوك

 البداية كانت عندما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية لمزاولته نشاط إجرامى في مجال سرقة بطاقات الائتمان والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.


تم ضبط المتهم وبحوزته 5 بطاقات إئتمان لبنوك مختلفة ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة المرج مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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