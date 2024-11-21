الخميس 21 نوفمبر 2024
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محافظات

رفع 45 طن أتربة بالزينية شمال الأقصر (صور)

أثناء الحملة
أثناء الحملة

قال أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية  شمال محافظة الأقصر: إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية قامت بفك شدة خشبية لبناء دور ثانى علوى مخالف بمساحة 138 متر تقريبًا  بقرية المدامود قبلي في حضور ومتابعة  رئيس القرية ومسؤل القسم الفني بالقرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التعديات على الأراضي 

جاء ذلك في ضوء توجيهات  المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص، وتكثيف أعمال الموجة 24 لإزالة التعديات.

حملات النظافة 


وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية قامت برفع كفاءة أعمال النظافة بمحور اللواء الدكتور سمير فرج بدفع معدات النظافة وعمال النظافة ورفع التراكمات الترابية والمخلفات.


وأشار إلى أنه كما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع كفاءة وتمهيد وتسوية طريق غزالي حتى مزلقان الصعايدة وبلغ إجمالي التراكمات والمخلفات الصلبة حوالي 45 طن تقريبًا.

 

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