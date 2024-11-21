تجديد حبس سيدتين بتهمة محاولة تهريب كمية من أقراص الكبتاجون عبر المطار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سيدتين بتهمة حيازة كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة قبل تهريبها إلى الخارج في مطار القاهرة الدولي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

ضبط سيدتين بحوزتهما كبتاجون

البداية كانت عندما تلاحظ للقوة المعنية بتأمين صالة 1 بالمطار القديم، وجود سيدتين في حالة ارتباك أثناء محاولة سفرهما إلى إحدى الدول العربية، وأمر رجال المباحث بتفتيشهما ذاتيا.

وبتفتيش السيدتين عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ملفوفة على جسديهما أسفل طيات ملابسهن، وبلغت الكمية ٢ كيلو جرام من مخدر الكبتاجون.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا