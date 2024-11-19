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حوادث

حبس سيدتين بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون عبر المطار

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

أمرت نيابة النزهة بحبس سيدتين بتهمة حيازة كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة قبل تهريبها إلى الخارج في مطار القاهرة الدولي، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ضبط سيدتين بحوزتهما كبتاجون

البداية كانت عندما تلاحظ للقوة المعنية بتأمين صالة 1 بالمطار القديم، وجود سيدتين في حالة ارتباك أثناء محاولة سفرهما إلى إحدى الدول العربية، وأمر رجال المباحث بتفتيشهما ذاتيا.


وبتفتيش السيدتين عثر  بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ملفوفة على جسد يهما أسفل طيات ملابسهن، وبلغت الكمية ٢ كيلو جرام من مخدر الكبتاجون.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة النزهة مطار القاهرة الدولي النيابة العامة

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