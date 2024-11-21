محافظ الأقصر يوجه بتركيب عدادات المياه والكهرباء لعمارات الإسكان الشعبي

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، تعليماته إلى مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، بسرعة توصيل عدادات المياه والكهرباء إلى العمارات السكنية وتذليل أي عقبات تواجههم، وعلى الفور بدأ توصيل عدادات المرافق إلى الوحدات السكنية.

أهالي القرنة

جاء ذلك في ضوء الاستجابة السريعة من المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لشكاوى أهالي مركز ومدينة القرنة من القاطنين بعمارات الاسكان الشعبي، والمتضررين من عدم توصيل عدادات المياه والكهرباء إلى وحداتهم السكنية منذ عدة سنوات.

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