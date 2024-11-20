محافظ الأقصر يوجه برصف الشارع الرئيسي لحوض 18 (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة داخل مدينة الأقصر، شملت مناطق حوض 18 وشارع التليفزيون ونجع الخطباء وشرق السكة الحديد ومشايخ عطية.

جولة تفقدية لمحافظة الأقصر



بدأت جولة المحافظ بتفقد منطقة حوض 18 حيث وجه المحافظ برصف الشارع الرئيسي بعد أن تم الإنتهاء من كافة أعمال المرافق مع تزيين الجزيرة الوسطى وزراعتها بأحواض الزهور وزراعة جانبي الطريق بالأشجار.



كما وجه المحافظ بإزالة زراعات الحشائش والتعديات علي عدد من الطرق المتفرعة بمنطقة حوض 18 تمهيدًا لفتح هذه الطرق بعد تمهيدها للسير وتكثيف أعمال الإضاءة من خلال تزويد الشوارع بأعمدة إنارة جديدة.

وخلال جولته بمنطقة حوض 18 التقى المحافظ عددا من المواطنين واستمع لمطالبهم بتوصيل المرافق وتقسيط قيمتها وتعديل الشوارع، واستجاب لهم علي الفور حيث كلف مسؤولي مدينة الأقصر والإدارة الهندسية بتقديم تيسيرات للمواطنين لإصدار التراخيص وتقسيط قيمة توصيل المرافق، مع فتح شوارع في المناطق التي تم التوافق عليها بين المواطنين.

استكمل المحافظ جولته بتفقد منطقة شارع التليفزيون، حيث تابع أعمال طلاء سور وواجهة مجمع الأقصر الطبي الدولي وإنارته وكذلك اعمال دهانات واجهات العمارات علي الشارع الرئيسي، وحذر المحافظ من عدم طلاء الواجهات باللون الموحد وقطع المرافق عن العمارات والوحدات السكنية والمحلات المخالفة مع مراجعة تراخيصها.

وواصل المحافظ جولته بتفقد شوارع نجع الخطباء ومنطقة شرق السكة والمرور، حيث وجه بتكثيف أعمال التشجير والنظافة وتابع ما تم تنفيذه من توجيهاته بتركيب بلاط الانترلوك وفتح مدخل منطقة مسجد مشايخ عطية من الشارع الرئيسي.

اختتم المحافظ جولته بتفقد الموقع الجديد لسوق " الثلاثاء " شرق السكة عقب تحويل مكان السوق من منطقة شارع الـ 25 إلى منطقة ملاصقة له بامتداد الشارع في قطعة أرض فضاء بمساحة كبيرة سيتم تجهيزها لإقامة سوق اليوم الواحد، وذلك لفتح الشارع الرئيسي أمام السيارات والمارة ومنعًا للتكدس وزحام المواطنين.

ووجه المحافظ بتمهيد وتسوية المنطقة الجديدة للسوق وتجهيزها بشكل حضاري لاستقبال باعة الخضر والفاكهة مع تكثيف أعمال الإضاءة وذلك بدلًا من استغلال الباعة للشارع الرئيسي مما يتسبب في غلقه أيام الإثنين والثلاثاء أسبوعيًا.

رافق المحافظ في جولته، المهندس حسني منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس هاني طايع مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بالأقصر، والدكتور ياسر الصاوي مدير الحدائق والبساتين، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ورؤساء الأحياء وقيادات مدينة الأقصر.

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