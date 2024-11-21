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أخبار مصر

بمشاركة بسام راضي والرئيس الإيطالي، تفاصيل احتفالية 200 عام على تأسيس المتحف المصرى بتورينو (صور)

الاحتفالية الإيطالية
الاحتفالية الإيطالية المصرية، فيتو

 شارك بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بجانب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتارلا الاحتفالية التى نظمتها مدينة تورينو الإيطالية بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على افتتاح متحف الآثار الفرعونية بالمدينة عام ١٨٢٤.

جاء ذلك بحضور وزير الثقافة الإيطالى وعمدة تورينو وكبار المسؤولين الإيطاليين، بجانب وفد مصرى برئاسة وزير السياحة المصرى شريف فتحى، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، ومدير المتحف المصرى.

 

بسام راضي: الاحتفالية الإيطالية المصرية تعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية

وصرح  بسام راضى بصفته سفير مصر في إيطاليا وكمواطن مصرى يعتز بحضور رئيس الجمهورية الإيطالية والمسؤولين الإيطاليين لتلك الاحتفالية الإيطالية المصرية التى تعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية، والتى تعد بمثابة تتويج لما وصلت إليه العلاقات المصرية الإيطالية من مراحل شراكة متقدمة في جميع المجالات خلال العامين الماضيين، كما تجسد الاحتفالية مدى امتزاج وتلاقى الإرث التاريخى والحضارى المتبادل بين شعبى البلدين الصديقين والإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك التى تمتلكها كل من مصر وإيطاليا ليس فقط على المستوى الثنائى ولكن على المستوى المتعدد والإقليمى والدولى امتدادا لما قدمته كل من الحضارة المصرية والرومانية من إسهامات للإنسانية جمعاء فى جميع مناحى الحياة منذ فجر التاريخ.

كما عبر السفير بسام راضي عن خالص تقدير مصر للحكومة الإيطالية ومدينة تورينو ومجلس إدارة المتحف المصرى على الجهد المبذول لعرض تاريخ الحضارة الفرعونية، وتطوير العرض المتحفى على أحدث طراز بالوسائل التكنولوجية الحديثة على نحو يفتخر به كل مواطن مصرى.

الجدير بالذكر أن متحف الآثار الفرعونية في مدينة تورينو بشمال إيطاليا تم تأسيسه عام ١٨٢٤، حين كانت المدينة حينها هى عاصمة مملكة إيطاليا قبل انتقال العاصمة إلى مدينة فلورنسا عام ١٨٦٥ ثم إلى مدينة روما العاصمة الحالية منذ عام ١٨٧١، وحتى بعد التحول إلى النظام الجمهوري عام ١٩٤٦.

ويعد متحف تورينو هو الأكبر على مستوى العالم خارج الأراضى المصرية ويحظى بإقبال سياحي عريض، حيث سجل دخول مليون زائر العام الماضي من مختلف الجنسيات. حيث يضم المتحف أكثر من ٣٠ ألف قطعة أثرية أصلية من مختلف العصور والأسر الفرعونية المتتالية، وقد تضمنت الاحتفالية الحالية افتتاح الغرفة الجديدة المخصصة للأغراض الجنائزية للملكة نفرتاري.

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بسام راضي سفير مصر في ايطاليا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتارلا متحف الآثار الفرعونية

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