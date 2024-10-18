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أخبار مصر

بسام راضي: انتخاب مصر باللجنة العالمية حول ندرة المياه

السفير بسام راضي.فيتو
السفير بسام راضي.فيتو
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 قال سفير مصر في روما  بسام راضي ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فى روما، إنه تم انتخاب مصر بالإجماع في اللجنة العالمية المعنية بتداعيات ندرة المياه للزراعة بجانب عدد محدود من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والمكسيك وسويسرا والمغرب والأردن، وذلك خلال مؤتمر روما للمياه المنعقد بتنظيم منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة الفاو بروما. 

 

استضافة مصر لأسبوع القاهرة للمياه 

 وجاء انتخاب مصر داخل هذه اللجنة الرائدة على المستوى العالمى المعنية برفع تقارير مخاطر ندرة المياه على الدول والشعوب الي سكرتير عام الامم المتحدة والجمعية العامة، بعد استضافة مصر لأسبوع القاهرة للمياه والتوجيهات التى تضمنتها كلمة الرئيس بشأن الأولوية المتقدمة لملف المياه لمصر واهمية تبنى مصر لمبادرات تدعو المجتمع الدولى لزيادة دعم جهود أفريقيا لإدارة الموارد المائية وهو ما حرص السفير بسام راضي على تضمينه في إعلان روما للمياه الصادر في نهاية المؤتمر.

 

انتخاب مصر داخل هذه اللجنة العالمية رفيعة المستوى

 وجاء انتخاب مصر داخل هذه اللجنة العالمية رفيعة المستوى ايضًا بعد الجهود الكبيرة للسفارة فى روما والشارحة للوضع المائى في مصر وما تعانيه من فقر مائي وفقا لمعايير الأمم المتحدة حيث المتاح سنويًا في مصر حوالي ٥٠٠ متر مكعب للمياه للفرد الواحد في حين المعيار العالمى مقداره حوالي ١٠٠٠ متر مكعب، مما يعني أن المتاح من المياه فى مصر هو نصف الكمية الطبيعية وفقا للمعايير العالمية.

 

الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وضعت استراتيجية قومية لحسن إدارة المياه بالمفهوم المتكامل 

 كما أوضح  بسام راضي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وضعت استراتيجية قومية لحسن إدارة المياه بالمفهوم المتكامل وضعًا في الاعتبار التحديات المتزايدة بشأن ندرة المياه فى مصر، وذلك بهدف تطوير حلول مرنة تعكس الطبيعة المترابطة للأمن المائي وأنظمة الري والزراعة والقدرة على التكيف لمعالجة ندرة المياه وشمل ذلك إقامة سلسلة متكاملة من أحدث المحطات لمعالجة المياه وتحلية مياه البحر والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة لنظم الرى والزراعة. 


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بسام راضي

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