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حوادث

التحريات تكشف تفاصيل صادمة في واقعة اتهام أب ببيع طفلته لخليجي في حدائق أكتوبر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

كشفت تحريات المباحث الجنائية في قضية اتهام أب بتزويج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل مبلغ 50 ألف جنيه والاتجار في البشر بمنطقة  حدائق أكتوبر والتي عاقبته محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بالسجن 10 سنوات عن تفاصيل صادمة.   

أب يبيع ابنته لخليجي مقابل 50 ألف جنيه وشقة سكنية  

وجاء في تحريات المباحث الجنائية التي تسلمتها النيابة العامة أن المتهم الأول والد الفتاة قام بتزويجها للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره 50 ألف جنيه.

وأضافت التحريات أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تتحصل في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائه واتفق على ذلك معه.

وأوضحت التحريات أن المتهم الأول اصطحب ابنته إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقدًا عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغًا ماليًّا مقداره 50  ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذلك مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على شخصه فقط.

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منطقة حدائق اكتوبر النيابة العامة مديرية أمن الجيزة

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