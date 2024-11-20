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حوادث

السجن 10 سنوات لشخص باع طفلته لخليجي تزوجها عرفيا مقابل 50 ألف جنيه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة أب متهم بتزويج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل مبلغ 50 ألف جنيه والاتجار في البشر بمنطقة حدائق أكتوبر بالسجن 10 سنوات.

المتهم باع طفلته لخليجي مقابل 50 ألف جنيه

وجاء أمر الإحالة أن المتهم ربيع. ح، مخلى سبيله حارس عقار، ومحمد. ص سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسيا بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفيا للمتهم الثاني.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.

المتهمان هتكا عرض المجني عليها

 

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عامًا وكان ذلك بغير قوة وتهديد.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة حدائق اكتوبر قسم حدائق اكتوبر

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