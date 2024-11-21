تقارير: مانشستر سيتي يسعى لربط هالاند بعقد لمدة 5 سنوات

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي مانشستر سيتي تسعى للإبقاء على المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لسنوات أخرى قادمة بملعب الاتحاد، بعد نجاحه اللافت مع الفريق منذ الانتقال إليه في صيف 2022.



وكانت تقارير صحفية أفادت في الساعات الماضية بتوصل النادي لاتفاق مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا يقضي بتوقيعه على عقد جديد، يمنع رحيله بنهاية الموسم الحالي.

تمديد عقد هالاند

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الخطوة التالية تتمثل في تمديد عقد هالاند، الذي يتبقى على نهاية عقده عامان ونصف.



وأفادت بأن المان سيتي يرغب في توقيع هالاند على عقد يبقيه بملعب الاتحاد لـ5 سنوات أخرى على الأقل.

هذا يعني أن السيتي سيضطر لدفع 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل، سيحصل عليها هالاند على هيئة رواتب، دون احتساب المكافآت.

ويأمل مانشستر سيتي في إقناع صاحب الـ24 عامًا بالتوقيع على العقد، لضمان غلق باب انتقاله مستقبلًا.

يذكر أن هالاند سجل مع بطل إنجلترا 105 أهداف في 114 مباراة على مدار نحو عامين ونصف.



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