الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

وزير النقل
وزير النقل
ads

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بإجراء بعض التعديلات بقيادات هيئة الطرق والكباري، بما يخدم مصلحة العمل داخل الهيئة، ويساهم في ضخ دماء جديدة للعمل. 

تغيرات بالطرق والكباري 

وتم تكليف اللواء المهندس طارق عبد الجواد -نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري خلفًا للواء المهندس حسام الدين مصطفى، الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

txt

حالة الطرق اليوم، اختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

txt

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري حركة تغييرات حسام الدين مصطفى

مواد متعلقة

بشرى سارة للمواطنين، قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن أسعار السلع

وزارة الصناعة: تنفيذ خطة لدعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة

دار الإفتاء: لهذه الأسباب لا يجوز مشاركة الكورسات التعليمية

الحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات.. وكامل الوزير: مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات.. وتوفير كل أوجه الدعم للشركات العالمية

أخبار مصر: حميد الشاعري يهين حلاقه، حادث جديد بدائري المعادي، صدمة بأسعار الفراخ، تحذير من موجة حارة، رونالدو يحدد علاقته بجورجينا

توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والوصول السريع للأسواق

عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي، توصيات برلمانية للحكومة الجديدة

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

الأكثر قراءة

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

طعنوه بسيخ حديدي، مقتل نجل وكيل وزارة التعليم بأسيوط وإصابة ابن عمه في "حنة عريس"

حالة الطرق اليوم، اختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

ميت يودع ميتا، وفاة مسؤول في عزاء نجل وكيل وزارة التعليم بشكل مفاجئ تهز أسيوط

الداخلية تجري اليوم مراسم قرعة الحج فى الجيزة ودمياط والإسكندرية

أخبار مصر: تلميحات بفرض رسوم على إنستاباي، حسم مصير سعر الفائدة، مأساة مزدوجة لمسئولين تهز أسيوط، الذهب يواصل قفزاته

يصل إلى 1687 جنيها، انخفاض في أسعار الأسمدة بالأسواق

ماس كهربائي بدفاية وراء حريق شقة في بولاق

منوعات

المزيد

أستراليا تقر قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل، وغرامة خيالية لمنتهكي القانون

الاحتيال على الطريقة الهندية، ملياردير هندي متهم بالرشوة في أمريكا

بسبب قضية "مكافحة الاحتكار"، قرار يلزم جوجل ببيع متصفح "كروم"

صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية