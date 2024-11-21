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من السطوح للمنور، مصرع رضيعة سقطت من الطابق الثالث بمنزل أسرتها بسوهاج

مصرع طفلة سقطت من
مصرع طفلة سقطت من على السطوح فى سوهاج

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من على سطوح الطابق الثالث بمنزل الأسرة بمركز دار السلام في سوهاج.
اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بمصرع طفلة سقطت من على سطوح منزل الأسرة 
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم محمد عبد الصبور مفتش مباحث مركز شرطة دار السلام ما يفيد تلقى الرائد هيثم الحجيرى رئيس مباحث المركز بوصول “أسيل ع ع ح”، “سنتان” إلى مستشفى دار السلام المركزي "جثة هامدة“ ”ادعاء سقوط من علو" ومقيمة مركز دار السلام.
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 
وبالانتقال والفحص أفاد والدها “عبد الهادي ع ح م”، 53 عاما- موظف، مقيم بذات العنوان أثناء لهو طفلته أعلى الطابق الثالث بمنزلهم المكون من ثلاثة طوابق اختل توازنها وسقطت أرضًا بمنور المنزل، مما أدى إلى وفاتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سقوط من علو.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 
 

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