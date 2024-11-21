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بالاسماء، إصابة 10 أشخاص في تصادم  سيارة نقل بـ"ميكروباص" بالصحراوى الغربى بسوهاج

حادث تصادم ومصابين
حادث تصادم ومصابين في سوهاج، فيتو

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قرب  مدينة المنشاة  في سوهاج.


تلقى اللواء صبرى عزب  إخطارًا بإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بمركز المنشاة 
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل “ قيادة ”بركات م م ط"، 33 عام - سائق، مقيم أسيوط، وسيارة ميكروباص  قيادة “محمود ع ع خ”، 27 عام - سائق، مقيم مركز جهينه نتيجة سير السيارة الأولى في الإتجاه المعاكس واصطدامها بالمواجهة بالسيارة الثانية.

وبالانتقال للقوة الأمنية والفحص تبين انه نجم عن الحادث إصابة كل من:
- قائد السيارة الأولي " كسور مضاعفة بالساقين واشتباه ما بعد الارتجاج "، قائد السيارة الثانية " إشتباه كسر بالساق اليمني والذراع الأيمن

كما أصيب “علي ع ع” 28 عام - سائق، مقيم مركز دار السلام “ كدمات متفرقة بالجسم، ” محمد م ا خ"، 16 عام - عامل، مقيم مركز جهينة" إشتباه كسر بالفك السفلي وجروح قطعية بالساقين، “محمود ع ع ا”، 55 عام - عامل، مقيم مركز جهينة" كسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية متفرقة بالجسم، “عمر ا ا ع”، 17 عام- عامل، مقيم مركز المراغة" كسر مضاعف بالساق الأيسر وآخر بالذراع الأيسر، “ممدوح س ع س”، 47 عام- صياد، مقيم أسيوط " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إضافة إلى إصابة “حسين ع م ع”، 36 عامًا- صياد، مقيم  أسيوط “ اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم “، ”سلامه ع ع س”، 28 عامًا- صياد، مقيم  مركز ساقلته" إشتباه كسر بالعمود الفقري، “أسامة م ح ع”، 28 عامًا- عامل، مقيم مركز ساقلته “ جرح قطعي بفروة الرأس ”" جميعهم من مستقلي السيارة الثانية" وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة وقد تمكن المرور بقيادة العميد محمد عبدالعزيز من رفع آثار الحادث 


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

وخلال التحقيقات أفاد قائدي السيارتين والمصابين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة.  

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أحمد صابر إصابة 10 أشخاص في حادث الطريق الصحراوي الغربى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج بالطريق الصحراوي الغربي تصادم سيارة نقل مدير أمن سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى الجديد

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