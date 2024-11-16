الفنانة عايدة غنيم تكشف لأول مرة قصة رؤيتها للسيدة مريم العذراء

كشفت الفنانة عايدة غنيم قصة رؤيتها للسيدة مريم العذراء، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في برنامج "مع نزار"، عبر القناة الرابعة العراقية.

في هذا السياق، تحدثت عايدة عن تفاصيل رؤيتها لـ السيدة مريم العذراء، في منامها، وقالت إنها رأتها في المنام وحولها سحاب على شكل اسم محمد.

قررت تسمية ابنها “محمد” بعد هذه الرؤيا

وأضافت عايدة غنيم، أنها كانت حاملا في هذه الفترة، وكانت تنوي تسمية ابنها «أدهم» لحب شخصية أدهم الشرقاوي، ولكن بعد الرؤيا السابقة قررت تسمية ابنها «محمد».

على الجانب الآخر، قالت عايدة غنيم: "التيك توك" ممكن يجيب فلوس أكثر من التمثيل، لأن مش كل الممثلين بياخدوا أجور عالية، وانا أصرف على ابني منه.

وتابعت عايدة غنيم: طليقي لا يصرف على ابنه، ولا أعلم السبب، فقد تكون ظروفه لا تسمح بذلك.