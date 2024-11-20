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خارج الحدود

أمريكا تخصص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

دفعه مساعدات امريكية
دفعه مساعدات امريكية لاوكرانيا،فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان صدر  اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار، تلبية لاحتياجات كييف الدفاعية.

أمريكا تدعم أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة

وأوضح البيان أن "الحزمة الجديدة تشمل ذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وقذائف هاون عيار 60 و81 ملم، وصواريخ تاو المضادة للدبابات، وأنظمة جافلين وأي تي-4 المضادة للدروع، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، وأسلحة صغيرة، ومعدات الأعمال الهندسية ومعدات الحماية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".

الدفعة السبعين من المساعدة العسكرية لأوكرانيا

وأضاف البيان أنه هذه الدفعة هي الدفعة السبعين من المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي خصصتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أغسطس 2021".

وأشار البنتاجون إلى أن الغرض من الإمدادات الجديدة هو تلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الأكثر إلحاحا.

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول "الناتو" شريكة بشكل مباشر في الصراع. 

وأشار وزير الخارجية سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

 

 

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