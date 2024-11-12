الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
ads

أعلن وزير العمل محمد جبران  اليوم الثلاثاء عن فتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات " التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة..

 

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار دور وزارة العمل في توفير وظائف بالخارج، وتأهيل الشباب على احتياجات الطلبيات التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي الخارجية التابعة لوزارة العمل.

 

وأوضح أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض،برئاسة محمد عليان،ودعا الوزير جبران الشباب الراغب في العمل بالخارج ولديه المهارات اللازمة في هذه المجالات أن يتقدم عليها من اليوم الثلاثاء الموافق 11-11-2024، ولمدة 10 أيام من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة مساءا،وذلك في مقر  الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم "3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة "، وأن الأوراق المطلوبة هي صورة جواز سفر ساري،وصورة المؤهل،و السيرة الذاتية،والخبرة.

وبحسب بيان،قالت هبة أحمد مدير عام  الإدارة العامة للتشغيل، إن "الإدراة " جاهزة لاستقبال المتقدمين خلال الفترة المحددة.

وأوضحت أن الشروط المطلوبة أثناء التقديم على هذه الوظائف الجديدة،بالنسبة لوظيفتي "التسويق والمبيعات "،أن يكون المتقدم حاصل على  مؤهل عالي مناسب مع وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان،وأن التقديم على وظيفة الشيفات، تحتاج إلى مؤهل عالي مناسب ويفضل في مجال السياحة والفنادق،ولديهم الموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي.

والأجور في هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر،ومن المزايا،عقود عمل سنوية،وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد،ووجود سكن ملائم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المملكة العربية السعودية مكتب التمثيل العمالي بالرياض وزير العمل محمد جبران وظائف جديدة وزارة العمل مكتب التمثيل العمالي توفير وظائف

مواد متعلقة

وزارة العمل: إنفاق 255 مليونًا و400 ألف جنيه على منظومة التدريب المهني

وزارة العمل تعلن عن بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد والبناء لدعم وحماية عمال التراحيل

"بداية جديدة"، بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر لتدريب الخريجين

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل والبالغ عددها 4774 وظيفة

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

رودري: الكرة الذهبية تقدر الاستمرارية وغياب ريال مدريد لم يؤلمني

منوعات

المزيد

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

يحتمى به منذ اندلاع حرب غزة.. ماذا تعرف عن مخبأ نتنياهو السري تحت الأرض؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads