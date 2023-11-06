الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

هتشغل النت حتى لو النور قاطع، شاب من الوادي الجديد يخترع بطارية لتشغيل الراوتر (فيديو وصور)

صنع في الوادي الجديد،
صنع في الوادي الجديد، ڤيتو

 تمكن شاب واحاتي في محافظة الوادي الجديد، من صناعة واختراع بطارية باور بانك «بنك الطاقة» للراوتر بإمكانها توصل النت حال إنقطاع الكهرباء.

وقال محمود عطايا ابن واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد البالغ من العمر 23 عاما، الطالب في كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، قسم اللغة العربية، وصاحب تصميم البطارية " الباور بانك "، لكاميرا «ڤيتو»، أنه يعشق العمل بالإلكترونيات منذ صغره.

 

 وأوضح عطايا، أنه تمكن من استغلال موهبته في تنفيذ البطارية، بعد تواصل صديقه مؤسس مبادرة "حاضنة الأسرة " مصطفى الدخلاوي، والذي ينفذ دورة تدريبية باللغة الإنجليزية لمجموعة من الشباب أونلاين ولكن شكوى البعض من انقطاع الكهرباء أدت إلى اختلاف مواعيد المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية.

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 وفكر عطايا، في حل يجعل راوتر النت متصل حال إنقطاع الكهرباء، حيث يعاني البعض من مشكلات كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى انقطاع الاتصال بالإنترنت، وهذا يكون أكثر صعوبة عندما يعتمدون على شبكة الواي فاي بدلًا من باقات الهاتف إذ كان الإنترنت أصبح جزءً أساسيًا من حياتهم للدراسة والعمل والتواصل مع الآخرين.

وذكر عطايا في حديثه لكاميرا ڤيتو، أن أفضل طريقة والتي يمكن اتباعها لتشغيل الراوتر بدون استخدام الكهرباء، هي استخدام بنك الطاقة أو ما يسمى باور بانك، والذي من خلاله يمكنك إمداد جهاز الرواتر المنزلى الخاص بك بالطاقة دون الحاجة لتوصيله بمقبس الكهرباء، التي تعمل على نقل الطاقة منه إلى جهاز الواي فاي كما تفعل مع هاتفك الذكي، وفي حال توصيل جهاز باور بانك سيعمل الإنترنت لمدة من 6 إلي 8 ساعات.

 شارك محمود عطايا في اللقاء، أحمد تهامي طالب بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، قسم علم الاجتماع، وأحد أعضاء مبادرة "حاضنة الأسرة"، والذي شرح لكاميرا «ڤيتو»، فكرة " MINV "، أو " صنع في الوادي الجديد ".

ولفت تهامي إلى أن هدف المشروع " MINV "، أو made in the new valley، والذي يهدف إلى دعم المنتج المحلي الواحاتي، وخلق أسواق لمنتجات الواحات سواء داخل المحافظة أو خارجها.

وأضاف تهامي، أن المشروع يسعى للتركيز على الصناعات الصغيرة وبالتحديد الحرفية واليدوية منها، والمصنوعة من المواد الخام المتوفرة في واحات الوادي الجديد، بحيث تستطيع المحافظة الإكتفاء الذاتي.

 

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