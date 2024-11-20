ترتيب المنتخبات المشاركة في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين 2008 قبل الجولة الأخيرة

تصفيات شمال إفريقيا للناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فوزا ثمينا اليوم الأربعاء، على حساب نظيره التونسي بثلاثة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما في العاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

الفوز هو الثاني لـ منتخب مصر في ثلاث مباريات خاضها في التصفيات حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، حيث خسر مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

المغرب تفوز على ليبيا بثنائية

كما أقيمت اليوم الأربعاء مباراة ثانية في نفس الجولة جمعت منتخب المغرب أمام نظيره منتخب ليبيا، وحسمها المنتخب المغربي لصالحه بهدفين رفعت رصيده إلى 7 نقاط.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

ترتيب المنتخبات الخمس في التصفيات

المركز الأول - المغرب - 7 نقاط - تتبقى له مباراة

المركز الثاني تونس - 7 نقاط - لا تتبقى له مباريات

المركز الثالث - مصر - 6 نقاط - تتبقى له مباراة

المركز الرابع - الجزائر - 3 نقاط - تتبقى له مباراة

المركز الخامس - ليبيا - 0 نقاط - تتبقى له مباراة

فرص منتخب مصر في التأهل لأمم إفريقيا

بفوز منتخب مصر أمام تونس رفع رصيده إلى 6 نقاط في ثلاث مباريات، وتتجدد أماله في المنافسة على بطاقة التأهل لأمم إفريقيا تحت 17 سنة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة أمام ليبيا يوم السبت المقبل، في حال الفوز بها يضمن التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين بكوت ديفوار والمؤهلة لمونديال الناشئين في قطر.

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