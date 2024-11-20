الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب المنتخبات المشاركة في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين 2008 قبل الجولة الأخيرة

مباراة مصر وتونس
مباراة مصر وتونس للناشئين، فيتو

تصفيات شمال إفريقيا للناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فوزا ثمينا اليوم الأربعاء، على حساب نظيره التونسي بثلاثة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما في العاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة. 

الفوز هو الثاني لـ منتخب مصر في ثلاث مباريات خاضها في التصفيات حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، حيث خسر مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

المغرب تفوز على ليبيا بثنائية

كما أقيمت اليوم الأربعاء مباراة ثانية في نفس الجولة جمعت منتخب المغرب أمام نظيره منتخب ليبيا، وحسمها المنتخب المغربي لصالحه بهدفين رفعت رصيده إلى 7 نقاط.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

ترتيب المنتخبات الخمس في التصفيات 

المركز الأول - المغرب - 7 نقاط  - تتبقى له مباراة

المركز الثاني تونس - 7 نقاط - لا تتبقى له مباريات 

المركز الثالث - مصر - 6 نقاط - تتبقى له مباراة 

المركز الرابع - الجزائر - 3 نقاط - تتبقى له مباراة 

المركز الخامس - ليبيا - 0 نقاط - تتبقى له مباراة

فرص منتخب مصر في التأهل لأمم إفريقيا

بفوز منتخب مصر أمام تونس رفع رصيده إلى 6 نقاط في ثلاث مباريات، وتتجدد أماله في المنافسة على بطاقة التأهل لأمم إفريقيا تحت 17 سنة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة أمام ليبيا يوم السبت المقبل، في حال الفوز بها يضمن التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين بكوت ديفوار والمؤهلة لمونديال الناشئين في قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات شمال افريقيا للناشئين منتخب مصر للناشئين المنتخب التونسي كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة منتخب المغرب منتخب ليبيا

مواد متعلقة

بعد الفوز على تونس، موعد مباراة منتخب الناشئين ضد ليبيا والقناة الناقلة

دورة شمال إفريقيا، منتخب الناشئين يتأخر أمام تونس 2-1 بالشوط الأول

تشكيل منتخب 2008 أمام تونس بتصفيات شمال أفريقيا

"المشوار لم ينته"، أحمد الكاس يعلق على فوز منتخب الناشئين أمام الجزائر

الأكثر قراءة

صندوق النقد الدولي يصدر بيانا مهما عن مصر

الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خبير مصرفي يكشف توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا (فيديو)

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب مصر للناشئين وتونس عقب انتهاء المباراة

البنك المركزي: تحويل الأموال من الخارج بالدولار عبر إنستاباي ستدخل الحسابات بالجنيه (فيديو)

ستهاجمكم، أمريكا تمهد لضرب دولة عربية جديدة

بوتين يصدر تعليمات للجيش برفع حالة التأهب القصوى، وتوقعات بضربة روسية كبيرة الليلة

ليس عمر مرموش، نجم منتخب مصر يقترب من ليستر سيتي الإنجليزي

منوعات

المزيد

ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

المزيد

خدمات

المزيد

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقته بالتعرض لضغوط نفسية

الفرق بين الإلحاد والفكر اللاديني، خالد الجندي يكشف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية