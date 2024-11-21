الخميس 21 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عظماء القراء السبعة أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم.
إذاعة القرآن الكريم. فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


6:40ص (تلاوة للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الأعراف 10ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة طه  30 ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  السيد متولى عبدالعال  وما تيسر من سورة يوسف 30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتي إبراهيم والحجر  15 ق.


10:44 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  نصر السعيد محمد وما تيسر من سورة  النساء  15 ق.


11:04 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورتى الطور والنجم  30 ق.


11:46 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  فرج الله الشاذلي  وما تيسر من سورة الزمر 30 ق.


12:55: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ صلاح يوسف وما تيسر من سورة البقرة  15 ق.


13:30 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديونى وما تيسر من  سورة القلم 15 ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمود شلتوت 5ق الساعة 14:41


مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي  من سورة القصص 29 ق.

17:01( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمد الليثى وما تيسر من سورة الرعد 30 ق.

 
18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان/ وما تيسر من سورة مريم 30 ق.


19:38 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة يوسف  30 ق.


21:19 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة الشورى 44 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتى الواقعة- الحديد 42 ق.


24:15بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى/ وما تيسر من سورتى التوبة- يونس  44 ق.


01:35بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالسميع عيسى  وما تيسر من سورة البقرة  15 ق.


03:33بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى على محمود وما تيسر من سورة النساء  30 ق.


05:23(بعد الفجر) للشيخ  سيد عبدالشافى هلال وما تيسر من سورة الحجرات  15 ق.


 05:41(بعد الفجر) للشيخ / أحمد أبوالمعاطى وما تيسر من سورة النجم  10ق.

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