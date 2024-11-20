السجن المشدد 10 سنوات لـ "عصابة عطيات" بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، حكما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عصابة عطيات"، بعد إدانتهم بارتكاب وقائع سرقة بالإكراه داخل مسكن مواطنين خليجيين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6912 لسنة 2024 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 2492 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين الخمسة هم: "عمر.م"، "عطيات.ع"، "عاطف.ف"، "طارق.م"، و"هشام.إ

وأوضحت النيابة أن المتهمين اقتحموا منزل الضحايا: "عمر ب."، و"نايل بن د."، و"عبد الهادي بن..."، مستخدمين أسلحة محدثة صوت وأسلحة بيضاء، وقاموا بتقييد الضحايا وتهديدهم، مما مكنهم من شل حركتهم وسرقة أموالهم ومنقولاتهم.

كما أشارت إلى أن المتهمين اقتحموا العقار المعد للسكنى بقصد ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وتبين أن المتهم السادس، المتوفى، شارك في الجريمة عبر تقديم معلومات عن مكان إقامة المجني عليهم واتفق مع المتهمين على تقاسم الغنائم.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة دون ترخيص، منها سلاحان محدثا صوت ومطواة، واستخدامها خلال ارتكاب الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا