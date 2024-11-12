المشدد 15 سنة لعامل خطف طفل وهتك عرضه تحت تهديد السلاح بالجيزة
قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة خطف طفل تحت تهديد السلاح وهتك عرضه بالقوة في منزل مهجور ببولاق الدكرور.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم خطف المجني عليه الطفل "م. ع" 12 عام، حال سيره بالطريق العام تحت سلاح أبيض"كتر"، وقام باقتياده عنوة لمنزل مهجور، قاصدًا إبعاده عن أعين ذويه، وأقدم على هتك عرضه بالقوة والتهديد بأن أشهر صوبه السلاح الأبيض.
وكشف الطفل المجني عليه خلال التحقيقات، أنه حال سيره بالطريق العام متوجهًا إلى محل عمل والده، استوقفه المتهم وأشهر في وجهه سلاح أبيض كتر، وهدده به واصطحبه عنوة إلى محل سكنه، وقام بملامسة مواطن حساسة في جسده وهتك عرضه عدة مرات، محدثًا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي.
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