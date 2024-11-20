مدير تعليم سوهاج يتابع التقييمات الشهرية بمدرسة علي بن أبي طالب بإدفا

قام اليوم فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بمديرية تعليم سوهاج بزيارة مدرسة على بن ابى طالب الإعدادية بادفا لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتقيمات الشهرية بالإضافة إلى مراجعة شاملة من حيث كثافة الفصول والكتاب المدرسي وانتظام الطلاب.

النحاس يشدد على إجراء التقييمات حسب التعليمات الوزارية

وأكد مدير عام التعليم بسوهاج على إجراء التقييمات حسب الجدول الزمنى والتعليمات الوزارية وعدم التهاون حتى تعود المدرسة مناخا تعليميا جاذبا للطالب وبيئة صالحة للتعلم.

مدير عام التعليم يشدد على الاهتمام بالنظافة ومنع وجود اى رواكد

وشدد النحاس على الاهتمام بمنظومة النظافة ومنع تواجد اى رواكد بالمدرسة وتخزينها التخزين الأمن حسب اشتراطات مديرية التربية والتعليم

واختتم مدير عام التعليم جولته بتفقد عدد من الفصول للوقوف على إجراء التقييمات ومناقشة الطلاب فى التحصيل الدراسي والاستماع إلى هيئة التدريس ومشاكلهم للعمل على حلها أن وجدت.





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