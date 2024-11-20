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تعليم سوهاج ينظم ندوة تثقيفية لطلاب مدرسة الكوثر الرسمية للغات

وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج وندوة توعوية

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمتها مدرسة الكوثر الرسمية للغات بحى الكوثر بسوهاج بحضور عبد اللاه فاروق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، بديوان المديرية وأسامة عثمان مدير المدرسة والتى ألقى خلالها الرائد عبد الرحمن الخولى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن سوهاج كلمة حول أهمية مكافحة العنف ودور وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن والسلام المجتمعى بين مختلف أبناء الوطن. 

وكيل التعليم بسوهاج يؤكد على السلوك القويم وحسن الخلق وعدم التنمر 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج خلال حديثه  مع الطلاب والطالبات على ضرورة التعامل بالخلق الحسن فيما بينهم فى إطار تعاليم الأديان السماوية السمحة وعدم التطرق إلى السلوك الخاطئ والتنمر الذى يؤدى إلى ارتكاب البعض منهم أفعالا وسلوكيات تؤثر سلبيًا على علاقة الصداقة بينهم. 

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