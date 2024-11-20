الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

ليلى علوي وإلهام شاهين على السجادة الحمراء للفيلم السوري"سلمى" بمهرجان القاهرة (صور)

إلهام شاهين وليلى
إلهام شاهين وليلى علوي، فيتو

حرصت الفنانة ليلى علوي والفنانة إلهام شاهين على حضور السجادة الحمراء للفيلم السوري “سلمى” والذي يعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وحرصت الفنانتان على التقاط الصور التذكارية بمفردهن ومع بعضهن البعض. 

كما توافد عدد من المهتمين بالسينما لمشاهدة الفيلم منهم جايدا منصور وحنان مفيد فوزي.

نجوم سلمى يتوافدون على السجادة الحمراء 

وتوافد منذ قليل أبطال وصناع الفيلم السوري سلمى وفي مقدمتهم الفنانة السورية سولاف فواخرجي، على السجادة الحمراء، التي تسبق عرض الفيلم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وحرص الأبطال على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، كما حرصت على الحضور الإعلامية بوسي شلبي والفنان مروان مسلم. 

فيلم سلمى 

فيلم سلمى من إخراج جود سعيد وبطولة سولاف فواخرجي، وهو مأخوذ من قصة حقيقية، وتدور أحداثه  حول "سلمى" التي تحاول أن تجد حلًا لمشاكلها بعد اختفاء زوجها.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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