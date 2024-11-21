أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

تحفل كتب السيرة والأحاديث النبوية بالكثير من الأحاديث التي ترغب في البر بالوالدين، وتحذر من عقوقهما، وفي هذا الإطار نستعرض معكم أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما.

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما

الحث على بر الوالدين

(سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قيل: ثم أيٌّ؟ قال: «بر الوالدين»، قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»؛ (متفق عليه).

روى مسلم في صحيحه: (أقبل رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبايعك على الهجرة والجهاد؛ أبتغي الأجر من الله عز وجل، قال: «فهل من والديك أحدٌ حيٌّ»؟ قال: نعم، بل كلاهما، قال: «فتبتغي الأجر من الله عز وجل»؟ قال: نعم، قال: «فارجع إلى والديك فأحْسِنْ صحبتهما». وفي رواية البخاري (أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الجهاد فقال: «أحيٌّ والداك»؟ قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهِدْ»

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ((يا رسول الله، إن أمي قدِمت عليَّ وهي راغبةٌ مُشرِكة، أفَأَصِلُها؟ قال: «نعم، صِلِي أمَّكِ»؛ (رواه البخاري)

روى البخاري أنه (جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحقُّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أبوك».

قال صلى الله عليه وسلم: ((دخلتُ الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان، فقال: كذلكم البر، وكان أبرَّ الناس بأمِّه))؛ (صححه الألباني)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد»؛ (الحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني).

قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاث دعوات مستجابات لا شكَّ فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم»؛ (رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني).

جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه كان يسير في طريق مكة راكبًا على دابَّة، فمرَّ به أعرابيٌّ فقال: أنت فلان بن فلان؟ قال: بلى، فأعطاه الدابة، وقال: اركب هذه، وأعطاه عِمامةً كانت عليه، وقال: اشدُدْ بها رأسك، فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيتَه دابَّتَك التي كنت تركب عليها، وعِمامةً تشُدُّ بها رأسك، فقال ابن عمر: إن هذا كان صديقًا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من أبَرِّ البِرِّ صلةَ الرجل أهلَ ودِّ أبيه».

عن محمد بن سيرين قال: بلغتِ النخلة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ألف درهم، قال: فعمِد أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى نخلة فقطعها، فأخرج جُمَّارها فأطعمه أمَّه، فقالوا: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم، والجُمَّار لا يساوي درهمين؟ قال: إن أمي سألَتْنِيه، ولا تسألني شيئًا أقدر عليه إلا أعطيتُها.

روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن سعيد بن أبي بردة، قال: حدثني أبي أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حَمَلَ أمَّه وراء ظهره يقول:

إني لها بعيرها المذلَّل ** إن أذعرت ركابها لم أذعرِ

ثم قال: يا بنَ عمر، أتُراني جزيتُها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة.

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما

النهي عن عقوق الوالدين

عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس»؛ (رواه البخاري).

عدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثةَ الذين لا يدخلون الجنة ومنهم: «العاق لوالديه»؛ (رواه النسائي وغيره من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني).

أخرَّج النسائي والحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومُدمِن الخمر، والمنَّان عطاءه»؛ (من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني).

دعا رسول الله على من أدرك والديه ولم يدخل بهما الجنة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «رغِم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه»، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «مَن أدرك والديه عند الكِبَرِ أو أحدهما، ثم لم يدخل الجنة»؛ (أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من الكبائر شَتْمُ الرجل والديه»، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتِمُ الرجل والديه؟ قال: «نعم، يسُبُّ أبا الرجل فيَسُبُّ أباه، ويسب أُمَّه فيسب أمه»؛ (رواه مسلم من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسانُ، انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفَع به، أو ولد صالح يدعو له»؛ (أخرجه مسلم).

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