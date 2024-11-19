جزاء مصيبة فقد الولد، تحفل كتب الحديث والسنة النبوية بالعديد من الأحاديث عن فقد الولد، وجزاء الصبر علي فقد الولد، هذا الأمر الجلل الذي قد يفقد الإنسان رباطة جأشه، ويجعله ينزوي بعيدا، بسبب فقد الولد، وهو الأمر الذي عالجته السنة النبوية بالعديد من الأحاديث الصحيحة التي تبين جزاء الصبر علي مصيبة فقد الولد، وفيما يلي نستعرض معكم 15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد



1- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبدٍ تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرًا منها» قالت: فلما توفي أبو سلمة؛ قلت: ومن خيرٌ من أبي سلمة؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله علي فقلتها؛ فما الخلف؟! قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا همٍ ولا حزن ولا أذىً ولا غم, حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه»

3- وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم»" يشير إلى قوله تعالى: {وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم:71-72].

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبيٍ لها فقالت: "يا نبي الله! ادعُ الله له، فلقد دفنت ثلاثةً"، قال صلى الله عليه وسلم: «دفنت ثلاثة؟» ـمستعظمًا أمرها- صلى الله عليه وسلم قالت: "نعم"؛ قال: «لقد احتضرتِ بحضارٍ شديدٍ من النار». أي لقد احتميتِ بحمىً عظيمٍ من النار.

5- جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ولد العبد، قال الله عز وجل لملائكته: "أقبضتم ولد عبدي؟" فيقولون: نعم؛ فيقول وهو أعلم: "أقبضتم ثمرة فؤاده؟" فيقولون: نعم. فيقول:"ماذا قال عبدي؟" فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل: "ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد"»

6- روى الإمام أحمد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: أنه كان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتحبه؟» فقال: "يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه"؛ فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما فعل ابن فلان؟» فقالوا: "يا رسول الله مات"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: «أما تحب أن تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عليه ينتظرك؟» فقال رجل: "يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟" فقال صلى الله عليه وسلم: «بل لكلكم».

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد



7- في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»

8- في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله, حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة»

9- روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب.

10- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

11- وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة وعظه صلى الله عليه وسلم للنساء، قال لهن فيما يقول: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة: واثنين، فقال: واثنين.

13- وفي الحديث: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة، قال: يقال لهم: ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يدخل آباؤنا فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. رواه النسائي وصححه الألباني.

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

14- وروى مسلم في الصحيح عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، قال: نعم صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال: فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة.

15- روى البخاري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الطويل قال: فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة، فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، قال: قلت لهما: ما هذا ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، ثم قالا في جوابهما له: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة.

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