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"طب عين شمس" تحتفل باليوم العالمي للأطفال المبتسرين

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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 نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وعلي الأنور، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وهالة سويد، وكيلة الكلية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل المبتسر، الذي يُحتفل به سنويًا في 17 نوفمبر لزيادة الوعي بشأن التحديات التي تواجه الأطفال الخُدّج وأسرهم.

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للأطفال المبتسرين

استهدفت الاحتفالية دعم الأسر التي تمر بتجربة الولادة المبكرة وتعزيز التوعية بالتحديات الصحية والنفسية التي يواجهها الأطفال المبتسرون وذويهم.

التغذية السليمة للأطفال المبتسرين


تضمنت الفعاليات محاضرات قدمها أساتذة من قسم التغذية بمستشفى الأطفال حول التغذية السليمة للأطفال المبتسرين، ومناقشة أمراض الشبكية لدى هؤلاء الأطفال. كما تم تناول موضوعات هامة مثل أنيميا نقص الحديد، والتغذية ومرض الالتهاب المعوي التنخري، وأهمية حليب الأم في تعزيز الصحة، بالإضافة إلى التطور العصبي والعقلي للأطفال المبتسرين.

هدفت الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي بأسباب الولادة المبكرة ومضاعفاتها، وتشجيع البحث العلمي لتطوير أساليب رعاية الأطفال المبتسرين وتحسين نتائجهم الصحية. كما دعت لتحسين السياسات الصحية بما يضمن رعاية أفضل لهم.


شهد اليوم استعراض الجهود التي تبذلها أقسام المستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب، ومنها مستشفى النساء، ومستشفى الأطفال، ومستشفى العبور، والمستشفى التخصصي، في تقديم الرعاية المتكاملة للأطفال المبتسرين.

تحسين جودة حياة الأطفال المبتسرين

والاحتفالية ليست مجرد نشاط توعوي، بل خطوة نحو دعم قضية إنسانية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال المبتسرين وأسرهم.

شهد الاحتفالية  حنان إبراهيم رئيس قسم طب الأطفال  صفاء شفيق رئيس قسم حديثي الولادة والمبتسرين ود. ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال.

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جامعة عين شمس المستشفيات الجامعية اليوم العالمي للطفل تشجيع البحث العلمى كلية الطب بجامعة عين شمس مستشفي الاطفال

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