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جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة بحى الأسمرات

جامعة عين شمس تنظم
جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة بحى الأسمرات

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الأسمرات، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى وبالتعاون مع محافظة القاهرة.

 

جامعة عين شمس تنظم قافلة التنموية الشاملة بحى الأسمرات

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق هالة سمير سويد وكيل كلية الطب وإشراف عام  اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضحت د. غادة فاروق أن قافلة الأسمرات التنموية الشاملة تأتى ضمن سلسلة من القوافل التنموية التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن إستراتيجية الجامعة فى تقديم أفضل الخدمات الطبية والدوائية والتوعوية وذلك وفق الخبرات المتميزة التى تزخر بها الجامعة.

 

إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة خلال المبادرة الرئاسية "بداية"

وأشار إلى خطة القطاع فى إطلاق العديد من  القوافل التنموية الشاملة خلال المبادرة الرئاسية "بداية " لخدمة مختلف محافظات الجمهورية.

وتنقسم القوافل إلى قوافل تستمر فى تقديم خدماتها عدة أيام متتالية مثل القوافل التى تخدم أهالى "حلايب وشلاتين وأبو رماد ومحافظة سوهاج ومحافظة قنا"، وقوافل اليوم الواحد التى تقدم خدماتها الى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا بالقاهرة الكبرى مثل قافلة أهالينا والأسمرات والمحروسة وغيرها.

ويشارك في تنفيذ قافلة الأسمرات عدد من كليات الجامعة: "الطب -  الصيدلة - التمريض - طب الأسنان -  التربية النوعية والآثار والدراسات العليا للطفولة ومركز تعليم الكبار ومركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة وجمعية الهلال الأحمر".

وتضمنت فعاليات القافلة محور طبى ضم عشر عيادات فى مختلف التخصصات وصيدلية تقدم خدماتها الدوائية بالمجان.

وضم المحور التوعوى عدد من الندوات التوعوية لأهالى المنطقة وأبنائهم وورشة فنية للأطفال.

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