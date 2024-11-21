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حوادث

حجز المتهم بالتعدي على مدرس بالعجوزة

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحجز المتهم بالتعدي علي مدرس بمنطقة العجوزة، بسبب خلافات بينهما، ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات.

 

القبض على المتهم بالجيزة


ورد بلاغ للمقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد تعرض مدرس لاعتداء على يد أحد الأشخاص.
 

بإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل اعتدى على المجنى عليه نتيجة خلافات بينهما.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

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قسم شرطة العجوزة العجوزة التعدي على مدرس اخبار الحوادث

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