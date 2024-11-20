الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثلاثي الفراعنة ينضمون لتدريبات بيراميدز (صور)

ابراهيم عادل، فيتو
ابراهيم عادل، فيتو

انتظم ثلاثي منتخب مصر محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل بتدريبات بيراميدزاليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بالدوري المصري.

ثلاثي الفراعنة ينضمون لتدريبات بيراميدز 

وأنهي ثلاثي الفريق السماوي مهمته مع منتخب مصر بمعسكره الأخير بالتعادل مع بتسوانا، بعد ضمان التأهل لأمم أفريقيا بالمغرب

 

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 


ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم ٢٢ نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

 

بيراميد يفوز علي الجونة وديا


وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على الجونة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، وضربة بداية بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي بيراميدز في اللقاء، يوسف أوباما في الشوط الأول، ومروان حمدي في الشوط الثاني.

 

جراحة في الأنف لمدافع بيراميدز

وخضع مدافع نادي بيراميدز أحمد سامي لعملية لعلاج كسر في الأنف تعرض له خلال مباراة الفريق الودية  أمام نادي الجونة استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن سامي سيبدأ خلال أيام تدريبات خاصة للحفاظ على لياقته البدنية، وسيرتدي قناعا واقيا للوجه والأنف خلال الفترة المقبلة، مع عدم الدخول في التحامات لمدة ٣ أسابيع قبل العودة والمشاركة بصورة طبيعية بعدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ييراميدز نتخب مصر مباراة بيراميدز والبنك الاهلي بيراميدز والبنك الاهلي بتسوانا الفريق السماوي

مواد متعلقة

بيراميدز يفتح ملف تجديد عقد الكرتي

وعد كامل أبو علي للاعبي المصري حال الفوز على الزمالك

صدمة لـ علي ماهر قبل مواجهة الزمالك في الدوري

الدنمارك تتعادل مع صربيا وتضمن التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، تعادل صربيا والدنمارك سلبيا بالشوط الأول

كامل أبو علي يجتمع مع المدير الفني للمصري

تصفيات أمم إفريقيا، منتخب النيجر يفوز على نظيره الغاني 1/2 ويفشل في التأهل

تصفيات أمم أفريقيا، النيجر تتقدم علي غانا بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

خبير مصرفي يكشف توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا (فيديو)

4280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

مدبولي: مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا بعد اليونان والسعودية

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

حفيدة أم كلثوم تكشف لفيتو تفاصيل سرقة قلادة ذهبية أهدتها لها جدتها

منوعات

المزيد

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: خدمة الزوجة لحماتها وأخت زوجها ليست واجبة

محمد أبو هاشم: يجوز للرجل أن يكذب على زوجته في بعض الأمور العاطفية والمشاعر فقط

السبع الشداد، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 48 من سورة يوسف

المزيد
الجريدة الرسمية