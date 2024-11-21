في ذكرى انتخاب بطرس غالي، كيف صعد أول أمين عام عربي إلى عرش الأمم المتحدة؟

في مثل هذا اليوم من عام 1991، دخل التاريخ بطرس بطرس غالي كأول عربي وأفريقي يتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

كان انتخابه لحظة مفصلية في تاريخ المنظمة الدولية، عاكسةً لرغبة المجتمع الدولي في تمثيل مناطق جديدة في هذا المنصب، ولشخصية غالي الاستثنائية التي مزجت بين الدبلوماسية والخبرة الأكاديمية.

الأمم المتحدة

الأسباب والدوافع وراء انتخاب بطرس غالي

مع انتهاء الحرب الباردة، سعت الأمم المتحدة لإعادة توزيع المناصب الكبرى جغرافيًا. لم يكن لأفريقيا ولا للعالم العربي تمثيل في أعلى هرم المنظمة، ما جعل ترشح غالي مدعومًا بقوة من الدول النامية والدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

وتمتع بطرس غالي بخبرة دبلوماسية وأكاديمية واسعة؛ إذ كان أستاذًا للقانون الدولي، ووزيرًا للخارجية المصرية. ساهمت معرفته العميقة بالشؤون الدولية وإتقانه للغات متعددة في تعزيز مكانته كمرشح قوي.

وحصل بطرس غالي على دعم كبير من القيادة المصرية بقيادة الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى جانب تأييد فرنسا ودول أفريقية وعربية. كما أن توافق القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا، على ترشيحه، كان حاسمًا في انتخابه.

إنجازات بطرس غالي كأمين عام للأمم المتحدة

من أبرز مساهماته كان تقريره "جدول أعمال للسلام"، الذي حدد فيه رؤيته لدور الأمم المتحدة في حفظ السلام ومنع النزاعات. هذا التقرير أصبح مرجعًا أساسيًا لإدارة الأزمات الدولية.

وركز بطرس غالي على تعزيز دور الأمم المتحدة في القارة الأفريقية، التي كانت تعاني من النزاعات الأهلية والفقر. خلال فترة ولايته، كثّفت الأمم المتحدة من جهودها في رواندا والصومال، رغم التحديات الهائلة.

تطوير عمليات حفظ السلام

شهدت فترة غالي توسعًا غير مسبوق في عمليات حفظ السلام. على الرغم من الانتقادات، كانت جهوده تهدف إلى تعزيز فاعلية المنظمة في التدخل السلمي بمناطق النزاع.

لماذا لم يترشح بطرس غالي لفترة ثانية؟

اصطدمت سياسات غالي بمصالح الولايات المتحدة، التي انتقدت مواقفه المستقلة وتعامله مع أزمات مثل الإبادة الجماعية في رواندا وحرب البوسنة. استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد تجديد ولايته، رغم حصوله على دعم دولي واسع.

حق الفيتو

كما تعرض غالي لانتقادات بسبب ما اعتُبر فشلًا للأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية في رواندا، وفي التصرف بحزم خلال حرب البوسنة. رغم ذلك، أكد مؤيدوه أن محدودية صلاحيات المنظمة وقصور التمويل كانا العائق الحقيقي.

بصمات بطرس غالي في الأمم المتحدة

رغم مغادرته المنصب بعد ولاية واحدة، ترك بطرس غالي بصمة لا تُنسى في تاريخ الأمم المتحدة، حيث عزز من مكانة المنظمة في القضايا العالمية، وقدم رؤية جديدة لدورها في عالم ما بعد الحرب الباردة. حتى اليوم، يُنظر إلى ولايته كإحدى أكثر الفترات حيوية في تاريخ الأمم المتحدة، حيث واجه خلالها تحديات معقدة أعادت تشكيل دور المنظمة على الساحة الدولية.

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