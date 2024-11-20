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غدًا، ختام "الدوري الثقافي للمكتبات" على مسرح قصر الثقافة بدمنهور

ختام الدوري الثقافي
ختام الدوري الثقافي للمكتبات

يشهد مسرح قصر ثقافة دمنهور حفل ختام فعاليات "الدوري الثقافي للمكتبات"، في  الـ 10 صباح غد الخميس، وسط حضور كبير من المثقفين، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وضمن برامج وزارة الثقافة والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لنشر الثقافة وتعزيز الوعي المعرفي لدى الأجيال الجديدة وللارتقاء بالنشء، وتطوير قدراتهم المعرفية.

برنامج دوري المكتبات بعنوان “النيل حياة”

و أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج دوري المكتبات بعنوان "النيل حياة" وتنافست الفرق المشاركة على مدار أسابيع في عدة مجالات ثقافية وفكرية، ومنها القراءة والكتابة والإبداع الأدبي، بالإضافة إلى المسابقات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز دور المكتبات كمراكز ثقافية حيوية في المجتمع، ومن المقرر أن يتضمن ختام الدوري توزيع الجوائز على الفائزين الذين تم تصعيدهم للنهائي على مستوى المحافظة واتيحت لهم الفرصة للمشاركه في الأنشطة الثقافية المتنوعة.

تحفيز الشباب والأطفال على القراءة والبحث العلمي

يذكر  أن "دوري المكتبات" يهدف إلى إحياء دور المكتبات في المجتمع وتحفيز الشباب والأطفال على القراءة والبحث العلمي، فضلًا عن تقديم منصة لتبادل الأفكار والمشروعات الثقافية التي تعزز من مفهوم المكتبة كمكان مفتوح للجميع.

 

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دمنهور قصر ثقافة ختام فعاليات الدوري الثقافي للمكتبات الخميس

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