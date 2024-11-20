التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقًا في ببني سويف

صرحت جهات التحقيق المختصة، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها، اليوم الأربعاء، بعد أن غرقت في مياه إحدى الترع بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بغرق طفلة في مياه إحدى الترع بقرية حاجز بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتشال الجثة وسرعة نقلها إلى أقرب مشرحة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، حيث تم انتشال الجثة وتبين أنها طفلة وتدعي " شهد.ع.م" 5 سنوات، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

وفي سياق آخر، أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم توك توك بعمود إنارة على طريق المجزر إتجاه قرية باروط ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر تصادم توك توك بعمود إنارة على طريق المجزر اتجاه قرية باروط ببنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت 3 من سيارات الإسعاف ببنى سويف، إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، لتلقى العلاج اللازم لهم.



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