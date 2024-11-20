لضمان حقك، أهم العقود العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

تعتبر توثيق العقارات من أهم الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري للمواطنين من خلال مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقد أنشئ السجل العيني بموجب القانون رقم 142 لسنة 1964 لتطوير الشهر وإحداث تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة، بحيث خصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه.

ويكفل هذا النظام تبسيط عملية الشهر وسرعتها ويقضي على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء، والعمل جار على إخضاع أنحاء الجمهورية لهذا النظام.

وهناك أنواع عديدة للعقود العقارية التي تسجل في الشهر العقاري، وهي كالأتي:

عقود بيع العقارات

تُعتبر من أهم الوثائق التي يجب تسجيلها لضمان حقوق البائع والمشتري.

عقود الإيجار طويلة الأمد

عقود إيجار العقارات التي تزيد مدتها عن سنة واحدة تحتاج عادةً إلى التسجيل لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

عقود الرهن أو التمويل العقاري

تسجل لضمان حقوق الدائنين في حالة القروض أو الديون المضمونة بعقارات.

عقود الهبة

عقود تنقل ملكية العقار من شخص إلى آخر دون مقابل، وتحتاج إلى التسجيل لإضفاء الصفة الرسمية عليها.

عقود الوصية العقارية

تسجل لضمان تنفيذ رغبات مالك العقار بعد وفاته بخصوص توزيع ممتلكاته.

عقود التقسيم

لتقسيم العقارات بين الورثة أو الشركاء بما يتفق مع القانون.

عقود المبادلة

عندما يتم تبادل عقار بآخر بين طرفين، يجب تسجيل العقد لحماية حقوق كلا الطرفين.

أهمية التسجيل العقاري

وأكدت وزارة العدل أهمية الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري للمواطنين، والتي تتمثل فيما يلي:

استقرار الملكية العقارية، وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها.

زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري.

إمكانية تقديم العقارات كضمان للقروض وزيادة حجم الاستثمارات التجارية والصناعية.

إمكانية تقديم العقارات كضمان للقروض، وزيادة حجم الاستثمارات التجارية والصناعية.

توفير قاعدة بيانات موضح بها العقارات وملاكها والحقوق العينية الواردة عليها.

إنجاز عمليات بيع العقارات وترتيب الحقوق عليها في وقت قياسي بالمقارنة بالإجراءات المتاحة حاليا.

توفير ضمانة قانونية لمشتري العقار بالتأكد من ملكية البائع وعدم وقوعه ضحية للنصب أو ادعاءات الغير.

رفع القيمة السوقية للوحدات السكنية بمجرد تسجيلها.

الحفاظ على حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا