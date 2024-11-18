وزير العدل يلتقي الأعضاء الجدد للنيابة الإدارية

التقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل عددًا من الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية والملتحقين بالأكاديمية العسكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.

ويأتي ذلك اتساقًا مع سياسة وزارة العدل بالتواصل المستمر مع أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والاتجاه نحو التحول الرقمي والتخلي عن الأسلوب الورقي المعتاد.

واستعرض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

وأعقب ذلك جولة تفقدية للوفد القضائي لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

وزير العدل يؤكد اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق

وفي كلمته للوفد القضائي، أكد وزير العدل اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق.

وأشار إلى أهمية تنمية المهارات العلمية والعملية والالتزام بالجدية في العمل مع ضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة.

وفي ختام كلمته طلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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