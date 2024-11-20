وكيل صحة سوهاج يستقبل رئيس المنطقة الأزهرية لبحث سبل التعاون

استقبل السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فضيله الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان مديرية الصحة وذلك في أول لقاء بينهما لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية والذي ينعكس إيجابيا على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وخاصة الطلاب بمدارس الأزهر الشريف

دويدار يشيد بدور الأزهر فى التوعية والتثقيف ومعالجة القضايا

ومن جانبه ثمن دويدار دور الأزهر الشريف داخل المجتمع وأهميته القصوي وخاصه الدور البارز في التوعية ة التثقيف ومعالجه القضايا التي تهم الأسرة وتشكل تحديًا مجتمعيا قد يعوق جهود التنمية مؤكدًا على التأثير الكبير لرجال الدين في المجتمع والإستجابة للرسائلهم التوعوية التي تهدف إلي تصحيح المفاهيم المغلوطة

الدكتور احمد حمادى يشيد بدور الجيش الابيض والخدمات التى يقدمها

ومن جانبه ايضا ثمن الدكتور أحمد حماد دور الجيش الأبيض والخدمات الجليلة لهم داخل المجتمع والتي ظهرت جليا خلال أزمة كورونا، مقدرا مجهوداتهم المبذولة ليل نهار.

لافتًا الى استعداده التام لدعم جميع الجهود التي من شأنها خدمه المواطنين

كما أوضح "دويدار" ان من بين الخدمات المقدمة لطلاب الأزهر الشريف بجانب خدمات التطعيمات المختلفه خدمات مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية ( الأنيميا والتقزم / السمنه) بين طلاب المدارس وتقدم المبادرة خدماتها لجميع الطلاب المستهدفين وتقديم الرعاية الصحية لهم ومتابعتهم بصورة دورية حتي الشفاء

وفي نهايه اللقاء أهدى الدكتور أحمد حمادي المصحف الشريف الى السيد عمرو دويدار متمنيًا له مزيدًا من التقدم والنجاح لخدمة المواطن السوهاجي

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