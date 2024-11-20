توقيع برتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وجامعة أسوان (صور)

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبة المهندس عمرو لاشين بتوقيع بروتوكول التعاون مع الدكتور مصطفى بيومى مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، ونائب رئيس الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان لتعزيز أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات الرياضية،فى حضور الدكتور عادل مكى عميد كلية علوم الرياضة.

انطلاق مبادرة ١٠٠ يوم رياضة

وهو الذى يأتى مع إنطلاق مبادرة " 100 يوم رياضة "، وضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان " لبناء جيل قوى قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتتضمن أنشطة مبادرة " 100 يوم رياضة " مارثون رياضى للمشى، وتنوع للألعاب الرياضية ما بين كرة القدم، وتنس الطاولة، والطائرة، والسلة، وكرة السرعة، واليد، لتوفير حزمة من ممارسة الأنشطة لجميع الطلاب لرسم صورة جديدة لبناء الإنسان، وتنمية مهاراتهم الحياتية، كما تم تقديم فقرات فنية متعددة بمسرح الجامعة.

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