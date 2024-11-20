وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بديوان عام المديرية

تفقد اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة ديوان عام المديرية وذلك للاطمئنان علي حسن سير العمل والانضباط بجميع إدارات المديرية المختلفة حيث شملت جولته تفقد الإدارات والأقسام التابعة لها مشيدًا بالتزام العاملين بأماكن عملهم وانضباطهم، مقدرًا لجهودهم ودورهم الهام داخل المنظومة الصحية مشددًا على حسن معاملة المترددين على الديوان.

دويدار حرص على الاستماع إلى احتياجات وطلبات العاملين

كما حرص دويدار على مناقشة العاملين والاستماع الى احتياجاتهم ومتطلباتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالعمل وذلك إيمانًا منه بمدى أهمية التواصل المباشر داخل مقرات العمل ونتائجه الإيجابية علي العاملين، كما حثهم على بذل مزيد من الجهد للنهوض بمستوى الأداء الإداري داخل المديرية والتطوير الدائم للإدارات.

كما وجه دويدار برفع مستوى النظافة والمتابعة المستمرة لسير العمل والانضباط الإداري بالمديرية

دويدار يؤكد مكتبي مفتوح للجميع

وأكد أن مكتبه مفتوح أمام الجميع طالما لخدمة الصالح العام والمواطن.

ويأتي ذلك التفقد ضمن إجراءات المتابعة لجميع المنشآت الصحية بما فيها المنشآت الإدارية للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العاملين بها وتحسين بيئة العمل للحصول على أفضل النتائج.

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