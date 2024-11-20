تمهيدا لتوليه تدريب سباهان أصفهان، أم صلال القطري يعلن رسميا رحيل كارتيرون

أعلن نادي أم صلال القطري، رسميا رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد فترة من النتائج المتذبذبة.

ونشر نادي أم صلال صورة كارتيرون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وعلقوا عليها: "شكرًا كارتيرون".

وتولى كارتيرون تدريب أم صلال منذ شهر يوليو 2023، وقاد الفريق في 45 مباراة، فاز 19، خسر 15، وتعادل في 11.

وأنهى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لناديي الأهلي والزمالك، اتفاقه مع إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون (54 عامًا) خبرة كبيرة في الملاعب العربية، حيث سبق له قيادة الزمالك والأهلي ووادي دجلة في مصر، بالإضافة إلى الرجاء المغربي والتعاون والاتفاق السعوديين وأم صلال القطري.

وكشفت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية في تقرير لها أن كارتيرون توصل إلى اتفاق لتدريب سباهان في أول تجربة له منذ مغادرة أم صلال القطري، لينتقل صراع كارتيرون مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق واستقلال طهران الحالي إلى الدوري الإيراني.

وحل باتريس كارتيرون المتوج بالدوري المصري في 2021 مع الزمالك خلفًا للبرتغالي جوزيه مورايس، فيما تولى بيتسو موسيماني، المدرب السابق للأهلي، مؤخرا تدريب فريق استقلال طهران أحد فرق المقدمة بالدوري الإيراني، لينتقل الصراع بين كارتيرون وموسيماني من قطبي الكرة المصرية إلى الدوري الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن سباهان يتصدر ترتيب فرق الدوري الإيراني برصيد 21 نقطة، بعد مرور 10 جولات، بينما يأتي الاستقلال في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

موسيماني يقود استقلال طهران

فيما تولي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق صاحب الـ60 عامًا تدريب استقلال طهران الإيراني بعد فترة راحة استمرت 4 أشهر منذ رحيله عن أبها السعودي.

وكانت أول مباراة لموسيماني مع الاستقلال ضد النصر السعودي في الجولة الثالثة من الدور الأول بدوري النخبة الآسيوي، وهي المباراة التي أقيمت في دبي بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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