استدعاء والد وشقيق سيدة اتهمتهم بالتعدي عليها بسبب خلافات أسرية بالبدرشين

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام سيدة بتعرضها لاعتداء على يد والدها وشقيقها في البدرشين، بسبب خلافات أسرية.

وأمرت النيابة باستدعاء المتهمين لسماع أقوالهم، ومواجهتهم بالمجني عليها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشف التقرير الطبي المبدئي إصابة سيدة بحروق وجروح، وادعت السيدة بأن تلك الإصابات نتيجة تعرضها لاعتداء على يد والدها وشقيقها في البدرشين، بسبب خلافات أسرية.

بلاغ بتعرض سيدة للتعدي في البدرشين



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل سيدة إلى المستشفى مصابة بحروق وجروح، نتيجة تعرضها لاعتداء بالبدرشين.



توصلت تحريات رجال المباحث أن والد المجني عليها وشقيقها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والاستماع لأقوال شهود عيان، كما تم الاستماع لأقوال المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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