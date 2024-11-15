التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار بالبدرشين

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها، نتيجة اصطدام قطار بها في البدرشين، ولعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بحفظ التحقيقات في القضية.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع فتاة في حادث بالبدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن فتاة أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.