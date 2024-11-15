التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار بالبدرشين
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها، نتيجة اصطدام قطار بها في البدرشين، ولعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بحفظ التحقيقات في القضية.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع فتاة في حادث بالبدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن فتاة أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.