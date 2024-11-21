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ثقافة وفنون

حجاج عبد العظيم يدخل في خلافات مع أحمد العوضي في "فهد البطل"

كواليس فهد البطل،
كواليس فهد البطل، فيتو

يشارك الفنان حجاج عبد العظيم بمسلسل “فهد البطل” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ويجسد حجاج عبد العظيم شخصية تاجر رخام، ولديه إحدى ورش الرخام، ويعمل معه “فهد البطل” الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وتربطه علاقة حب بـ ابنة حجاج عبد العظيم خلال أحداث العمل وتلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ولكن والدها يرفض زواجهما، مما يجعله يدخل في خلافات مع فهد، الذي يترك العمل ويبدأ في اعتماده على نفسه.



سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتقع أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

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فهد البطل مسلسل فهد البطل حجاج عبدالعظيم أحمد العوضي ميرنا نور الدين

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