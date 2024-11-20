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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة شاب خلال مشاجرة بالعمرانية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث إصابة عامل إثر الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع عدد من الأشخاص خلال مشاجرة في العمرانية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود عيان لسماع أقوالهم في الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

 

إصابة عامل في مشاجرة بالجيزة 

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إصابة أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في العمرانية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل أصيب بسبب الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع شخص آخر تم تحديد هويته.


وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة العمرانية أمن الجيزة

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