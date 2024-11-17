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رياضة

مدافع بيراميدز يخضع لجراحة بعد إصابته بكسر في الأنف

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

خضع مدافع نادي بيراميدز أحمد سامي لعملية لعلاج كسر في الأنف، تعرض له خلال مباراة الفريق الودية، والتي جرت أمام نادي الجونة استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن أحمد سامي خضع لعملية لعلاج الكسر، خاصة وأنه تعرض لاصطدام قوي بالوجه خلال اللقاء الودي.

شدد المنيري على أن سامي يبدأ خلال أيام تدريبات خاصة للحفاظ على لياقته البدنية، ويرتدي قناعا واقيا للوجه والأنف خلال الفترة المقبلة، مع عدم الدخول في التحامات لمدة ٣ أسابيع قبل العودة والمشاركة بصورة طبيعية.

واحتفل فريق نادي بيراميدز بعيد ميلاد المهاجم مروان حمدي عقب انتهاء تدريب اليوم بملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم ٢٢ نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه مروان حمدي بملعب الدفاع الجوي (صور)

بيراميدز يفوز على الجونة 2-1 وديا

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