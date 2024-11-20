مشجع مكابي أهان العرب، جندي إسرائيلي ينجو من اشتباكات أمستردام ويقتل في غزة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نبأ مقتل جندي الاحتلال الإسرائيلي روعي ساسون، الذي نجا من الضرب والسحل في أمستردام، عندما ذهب لتشجيع فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، وعاد لقتال الفلسطينيين في غزة، حيث وقع صريعًا في اشتباكات مع الفلسطينيين في غزة.

مقتل جندي الاحتلال روعي ساسون في غزة

وكان جندي الاحتلال الإسرائيلي الرقيب أول روعي ساسون، 21 عامًا، أحد الناجين من الاشتباكات التي وقعت مع مشجعي فريق مكابي تل أبيب في أمستردام، والتي وقعت أحداثها من نحو أسبوعين، وكان أحد الذين رددوا هتافات معادية للعرب، حيث تداول النشطاء مقطع فيديو له وهو يهتف بكلمات إهانة وعداء للعرب، ويشيد بالهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة ويصرخ "تبا للعرب"

مقتل جندي الاحتلال روعى ساسون، فيتو



بعد نجاة ساسون من الاشتباكات التي وقعت في أمستردام، عاد إلى جيش الاحتلال، متخذًا قراره بالاستمرار في عملية الإبادة الجماعية للفلسطينيين العزل في غزة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث أكد موقع صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل"، أن جندي احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي روعي ساسون قتل في اشتباك مع المقاومة الفلسطينية في شمال غزة.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية عن هوية ساسون، لتؤكد أن معظم مشجعى مكابي كانوا من جنود الاحتلال وليسوا مدنيين، حيث أكدت الصحف العبرية، ومنها صحيفة "معريف" أن روعي ساسون هو رقيب أول احتياط بجيش الاحتلال ويبلغ من العمر 21 عامًا، من كتيبة نحشون التابعة للواء كفير، وهو من ميفاسيريت في ضواحي القدس.

مقتل مشجع مكابي المشاغب في غزة

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي احتياط وإصابة ضابط كبير بجروح خطيرة خلال القتال الذي دار في شمال قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة قتلى إسرائيل في العملية البرية ضد المقاومة الفلسطينية في غزة والعمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 379 من جنود وضباط الاحتلال، في حين أكد المحللين أن العدد أكبر بكثير من ذلك.

ودع الملاعب إلى الأبد.



هؤلاء هم مشجعي الفرق الإسرائيلية.



الجندي روعي ساسون قُتل في بيت لاهيا على يد المقاومة الفلسطينية وهو من مشجعي فريق بيتار القدس.



أمثاله كانوا في أمستردام. pic.twitter.com/6qECCuCkZG — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 20, 2024



وأثار مقتل جندي الاحتلال، الذي وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ "المشجع المشاغب"، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنه ودع الملاعب وشغب الملاعب للأبد.

وعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم قائلًا: "نجا في أمستردام فقتل في بيت لاهيا، ودع الملاعب إلى الأبد، هؤلاء هم مشجعي الفرق الإسرائيلية.. الجندي روعي ساسون قُتل في بيت لاهيا على يد المقاومة الفلسطينية وهو من مشجعي فريق بيتار القدس. أمثاله كانوا في أمستردام."

مقتل روعي ساسون وإصابة ضابط كبير بجيش الاحتلال، فيتو



وأوضح تامر أدهم عملية مقتل ساسون فقال: "داخل أحد المنازل في بيت لاهيا، وهي "مدينة حدودية"، وقع اشتباك مسلح أدى إلى مقتل جندي من كتيبة نحشون 90 في لواء كفير وإصابة قائد الكتيبة المقدم يوئيل غليكمان، بجراح خطيرة."

وقال أحد النشطاء: "في الكيان ليس هناك شيء اسمه مدني كلهم من جنود الاحتلال هو من يقتلون الأبرياء..."

جدير بالذكر أن قائد الكتيبة، اللفتنانت كولونيل يوئيل غليكمان، أصيب بجروح خطيرة في الحادثة نفسها، وبحسب تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب قائد الكتيبة وساسون في تبادل لإطلاق النار مع المقاومين في منطقة بيت لاهيا.



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