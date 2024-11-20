حفل لـ منوعات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان " منوعات من الزمن الجميل " تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٢٢ نوفمبر علي مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة من المنوعات الغنائية لأعمال الطرب العربى من الزمن الجميل التى وضعها كبار الملحنيين منها يا مهون، عيون القلب لـ محمد الموجى خَيِّ خَيِّ لـ محمد عبد الوهاب، ليالى الانس لـ فريد الاطرش، تعب الهوى قلبى لـ محمد فوزى، يا اهل الهوى لـ بليغ حمدى.. اداء اسلام رفعت، أحمد عبد الكريم، ابراهيم راشد، آيه عبد الله، زينب بركات ورحاب مطاوع.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام ١٩٦٧ بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا