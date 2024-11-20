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ثقافة وفنون

حفل لـ منوعات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية

لمياء زايد، فيتو
لمياء زايد، فيتو

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان " منوعات من الزمن الجميل " تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٢٢ نوفمبر علي مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة من المنوعات الغنائية لأعمال الطرب العربى من الزمن الجميل التى وضعها كبار الملحنيين منها  يا مهون، عيون القلب لـ محمد الموجى  خَيِّ خَيِّ  لـ محمد عبد الوهاب، ليالى الانس لـ فريد الاطرش، تعب الهوى قلبى لـ محمد فوزى، يا اهل الهوى لـ بليغ حمدى.. اداء اسلام رفعت، أحمد عبد الكريم، ابراهيم راشد، آيه عبد الله، زينب بركات ورحاب مطاوع.

 

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام ١٩٦٧ بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.

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