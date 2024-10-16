مجلس جامعة دمياط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الشؤون الصحية (صور)

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط مساء أمس الثلاثاء، جلسة طارئة لمجلس الجامعة بعضوية كل من الدكتور محمد عبده راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات.

بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ومديرية الشؤون الصحية بدمياط

وشهد مجلس الجامعة عقد بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ومديرية الشؤون الصحية بدمياط، وقعه الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط.

توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة والشؤون الصحية

إقامة تعاون مشترك في مجالات العمل بالقطاع الصحي والتعليم وبرامج التدريب

جاء بروتوكول التعاون في ضوء حرص الجامعة ومديرية الشؤون الصحية بدمياط على إقامة تعاون مشترك في مجالات العمل بالقطاع الصحي والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، وانطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة دمياط، لما يمثله البروتوكول من أهمية أساسية في مختلف المجالات العلمية والعملية والتعليمية والثقافية ومجالات البحوث وتبادل الخبرات والمعارف للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إقامة تعاون مشترك في مجالات العمل بالقطاع الصحي والتعليم

ثم انتقل المجلس لمناقشة موضوعاته المتعلقة بسير العملية التعليمية بالجامعة ووحداتها المختلفة.