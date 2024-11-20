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أخبار مصر

ضبط أقراص مخدرة أسفل ملابس راكبتين في مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة الامن
المضبوطات بحوزة الامن
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة مطار القاهرة الدولي، بقطاع أمن المنافذ من ضبط سيدتين وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون") مخبأة أسفل طيات ملابسهما. 

وأفاد مصدر أمني في مطار القاهرة،  أثناء إنهاء إجراءات السفر اشتبه رجال الأمن،  وبتفتيشهما عثر على أقراص مخدرة أسفل ملابسهما، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

 

 وأضاف المصدر بمواجهتهما أقرا بحصولهما على المضبوطات من أحد الأشخاص لتوصيلها لآخر خارج البلاد نظير تحصلهما على مقابل مالي. 

 


تم اتخاذ الاجراءات القانونية.. وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي سياق آخر قام قطاع السلامة والجودة من خلال الإدارة العامة للبيئة بمطار القاهرة الدولي - بالتعاون مع قطاع العمليات من خلال الإدارة العامة للازمات والطوارئ - بتنفيذ تجربة طوارئ بيئية  وذلك بمشاركة عدة جهات داخلية وخارجية تمثلت في قطاعات الأمن والدفاع المدني وشرطة المرور والإسعاف والحجر الصحي، وعمليات الوزارات، ونقطة شرطة مطار القاهرة الدولي.

 

مراجعة خطط الطوارئ بصفة دورية

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على رفع جاهزية المطارات المصرية للتعامل مع أي أحداث طارئة - وفي إطار توجيهات المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بضرورة مراجعة خطط الطوارئ بصفة دورية لضمان جاهزية الأفراد والمعدات. 

اصطدام بين سيارة نقل وقود وسيارة نقل سياحي خالية من الركاب


وكان سيناريو التجربة البيئية عبارة عن وقوع اصطدام بين سيارة نقل وقود وسيارة نقل سياحي خالية من الركاب عند تقاطع طريق مبنى 2 مع الطريق القادم من الجراج متعدد الطوابق داخل نطاق مطار القاهرة الدولي. مما أدى إلى تسرب كمية وقود الطائرات JetA1 على مساحة تبلغ 2 متر عرض في 15 متر طول، بما يعادل نحو 30 لترًا. وعلى الفور تم إغلاق الطريقين المتقاطعين وتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة لضمان سلامة المستخدمين ومنع الوصول إلى منطقة الحادث. 

ومن ثم تفعيل خطة الطوارئ البيئية، حيث وصلت فرق الاستجابة الأولى من الإدارة العامة للبيئة إلى موقع الحادث وتم إجراء قياسات مبدئية للتلوث، وتقييم حجم التسرب ونوع الوقود المنتشر في المنطقة، وتم وضع حواجز لمنع تسرب الوقود إلى شبكات الصرف الصحي المجاورة، وقام فريق البيئة بإعادة قياس تركيز المواد العضوية المتطايرة للتأكد من عدم انتشارها في الهواء المحيط، ثم وصول معدات النظافة الثقيلة المكنسة والنافوري لإزالة الوقود المتسرب وتنظيف المنطقة بشكل كامل، ثم التأكد من التخلص الآمن من نواتج التطهير بواسطة شركات متخصصة ومرخصة من جهاز شؤون البيئة.

 

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